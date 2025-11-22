Konya 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

22 Kasım 2025 Cumartesi günü, Konya'da hava bulutlu. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselebilir. Hissedilen sıcaklıklar 7°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %51. Rüzgar hızı ise 9.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:37. Gün batımı saati 17:34 olarak hesaplandı.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 23 Kasım Pazar günü, yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Hava sıcaklıkları 6°C ile 21°C arasında olacak. 24 Kasım Pazartesi günü ise daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında seyredecek. 25 Kasım Salı günü, bulutlu bir başlangıç olacak. Güneş tekrar çıkacak ve sıcaklıklar 0°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler yaşanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Vatandaşların hazırlıklı olması gerekecek. Günlük planlar yaparken, sabah ve akşam saatlerini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı önlem almak önemlidir. Bu şekilde, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz.