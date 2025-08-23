HABER

Konya 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü, hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Konya 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Konya'nın Ağustos ayındaki ortalama değerlerine yakın. Bölgenin yaz aylarında sıkça karşılaşılan hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 32°C, 25 Ağustos Pazartesi günü ise 29°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu süreçte hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sağlık riski oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Ayrıca genel yaşam kalitesini artırır.

