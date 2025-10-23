HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 23 Ekim Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 23-26 Ekim 2025 tarihleri arasında hava durumu oldukça değişken olacak. İlk gün kısmen güneşli, ardından bölgesel yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8,1°C ile 21°C arasında dalgalanacak. Nem oranı %50-60 arası değişecek. Rüzgar hızı ise güneybatı ve batı yönlerinden esecek. Bu süreçte hava koşullarına hazırlıklı olmak, uygun giysi ve ayakkabı tercih etmek önem taşıyor. Planları esnek tutmak, olumsuz etkileri azaltacaktır. İşte detaylar...

Konya 23 Ekim Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 21 km/saat, güneybatı yönünden esecek. Gün doğumu saati 07:00, gün batımı ise 18:00 olarak bekleniyor.

24 Ekim Cuma günü bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %53 civarında olacak. Rüzgar hızı 16,9 km/saat, güneybatı yönünden esecek.

25 Ekim Cumartesi günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık aralığı 8,6°C ile 16,9°C olacak. Nem oranı %54 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 16,2 km/saat, batı yönünden esecek.

26 Ekim Pazar günü bölgesel düzensiz yağmurların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 8,1°C ile 16,5°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 14,8 km/saat, batı yönünden esecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda mümkünse rüzgarın etkisi azaltılmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre esnek olmak önemlidir. Gerektiğinde planlar değiştirilmelidir. Böylece olumsuz hava koşullarının etkileri en aza indirilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!
AK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecekAK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.