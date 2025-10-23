Konya 23 Ekim Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 21 km/saat, güneybatı yönünden esecek. Gün doğumu saati 07:00, gün batımı ise 18:00 olarak bekleniyor.

24 Ekim Cuma günü bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %53 civarında olacak. Rüzgar hızı 16,9 km/saat, güneybatı yönünden esecek.

25 Ekim Cumartesi günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık aralığı 8,6°C ile 16,9°C olacak. Nem oranı %54 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 16,2 km/saat, batı yönünden esecek.

26 Ekim Pazar günü bölgesel düzensiz yağmurların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 8,1°C ile 16,5°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 14,8 km/saat, batı yönünden esecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda mümkünse rüzgarın etkisi azaltılmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre esnek olmak önemlidir. Gerektiğinde planlar değiştirilmelidir. Böylece olumsuz hava koşullarının etkileri en aza indirilebilir.