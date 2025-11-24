HABER

Konya 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

24 Kasım 2025 tarihinde Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca sıcaklık 14°C civarında seyrederek akşam saatlerinde 3°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %30, rüzgar hızı ise 13.7 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürerken, giyinirken dikkatli olunması ve şemsiye bulundurulması öneriliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle soğuk havadan korunmak önem taşıyor.

Cansu Akalp

24 Kasım 2025 Pazartesi günü Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 3°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %30 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 13.7 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:40’tır. Gün batımı saati ise 17:32 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 25 Kasım Salı günü sıcaklık 15°C ile 0°C arasında değişecek. Hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. 26 Kasım Çarşamba günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 12°C civarına düşecek. Bulutlu hava koşulları hakim olacaktır. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağmurların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava serin ve yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken uygun giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda şemsiye bulundurmanız önemlidir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi riski artabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar soğuk havadan korunmalıdır. Sürekli yağmur yolları kayganlaştırabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Trafik kurallarına uymak önemlidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli çalıştığından emin olunmalıdır. Soba ve diğer ısınma cihazlarının güvenli kullanımı konusunda önlemler alınmalıdır.

