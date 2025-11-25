Konya 25 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C civarında gerçekleşecek. Gün boyunca en düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C tahmin ediliyor. Nem oranı %72 seviyesinde bekleniyor. Rüzgar hızı 6.5 km/h olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:41, gün batımı ise 17:32 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklik beklenmiyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli geçirilecek. Sıcaklık 1°C ile 15°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. 28 Kasım Cuma günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur ve çisenti ihtimali bulunmakta. 30 Kasım Pazar günü ise hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Olası aksaklıkların önüne geçmek için gerekli. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak önem taşıyor. Uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.