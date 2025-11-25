HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 25 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 1°C ile 15°C arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %72, rüzgar hızı ise 6.5 km/h olarak bekleniyor. 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yağış ihtimali bulunuyor. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak sağlığınız açısından faydalıdır.

Konya 25 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Konya'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C civarında gerçekleşecek. Gün boyunca en düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C tahmin ediliyor. Nem oranı %72 seviyesinde bekleniyor. Rüzgar hızı 6.5 km/h olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:41, gün batımı ise 17:32 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklik beklenmiyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli geçirilecek. Sıcaklık 1°C ile 15°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. 28 Kasım Cuma günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur ve çisenti ihtimali bulunmakta. 30 Kasım Pazar günü ise hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Olası aksaklıkların önüne geçmek için gerekli. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak önem taşıyor. Uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Under Armour ayakkabıda dev fırsat!Under Armour ayakkabıda dev fırsat!
Trafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetiştiTrafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetişti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.