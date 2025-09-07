Konya-Antalya yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Konya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan Hakan Duran Özçelik idaresindeki otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki şarampole devrilen araç hurdaya döndü.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hakan Duran Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kolombiya uyruklu A.C.P.U. ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

