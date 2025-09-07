HABER

Konya-Antalya yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Konya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan Hakan Duran Özçelik idaresindeki otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki şarampole devrilen araç hurdaya döndü.
Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hakan Duran Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kolombiya uyruklu A.C.P.U. ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

