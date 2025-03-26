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  4. Konya’da 19 ay önce işlenen cinayette 2 şüpheli tutuklandı

Konya’da 19 ay önce işlenen cinayette 2 şüpheli tutuklandı

26.03.2025 19:30
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Konya’nın Ereğli ilçesinde 19 ay önce tarlada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.

Konya’da 19 ay önce işlenen cinayette 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 16 Ağustos 2023 tarihinde Ereğli ilçesi Adabağ Mahallesi Akgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgöl mevkiinde bulunan ayçiçeği tarlasında 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu (55) av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Olayın şüphelilerini belirlemek için İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan geniş çerçeveli çalışmada, olay günü aynı saatlerde baz istasyonundan sinyal veren ve o bölgede olduğu belirlenen M.T. (23) ve M.S. (53) ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 şüpheli daha olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, adliyeye sevk edilen M.T. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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