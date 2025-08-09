HABER

Konya'da acı olay! Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üzerine 3 tonluk mermer blok düşen maden mühendisi Selman İlkel hayatını kaybetti. 33 yaşındaki İlkel'in 25 gün önce işe başladığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başlayan maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel'in üzerine, iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya da acı olay! Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi hayatını kaybetti 1

Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermerin altında kalan İlkel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

