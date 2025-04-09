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Konya’da borç davası cinayetle bitti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Konya’da borç davası cinayetle bitti

Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.D. ve Ali Güneş evde birlikte alkol aldı. Daha sonra evden ayrılan S.A.D. aracına binerek gitti. Bir süre sonra tüfek ile eve geri gelen S.A.D., kendisini yaklaşık 300 bin lira dolandırdığını iddia ettiği Ali Güneş ile aralarında çıkan tartışmada yanında bulunan av tüfeği ile iki el ateş etti. Göğsünden vurulan Ali Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı S.A.D. daha sonra suç aleti tüfekle karakola giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Güneş’in cenazesi morga kaldırıldı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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