Konya'da hatalı sollama yaparken tırın önünde kaldı! 6 kişi yaralandı

Konya'daki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hatalı sollama yapmaya çalışan hafif ticari araç kontrolünü kaybedip karşıdan gelen tıra çarptı. Saniye saniye araç kamerasına yansıyan kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, hatalı sollama yapmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeritten gelen M.İ. idaresindeki tıra çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI!

Kaza sonrası yoğun trafik nedeniyle hafif ticari aracın şeridinde bulunan kamyonet de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI!

Öte yandan, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü hatalı sollama yapmaya çalıştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hafif ticari aracın tıra çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

