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  4. Konya'da kahreden olay! Otomobilde yaşanan patlamada 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

Konya'da kahreden olay! Otomobilde yaşanan patlamada 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

26.02.2025 19:20
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Konya'da hastaneden çıkan bir ailenin otomobilinde meydana gelen patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) yaşamını yitirdi. Patlamada, baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak (22) ise yaralandı. Patlamanın ilk belirlemeye göre, otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynaklandığı öğrenildi. Patlamadan önce çiftin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan bebeklerini alarak evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi.

Konya'da kahreden olay! Otomobilde yaşanan patlamada 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı karı- koca ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ

Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa’yı alarak evlerine doğru yola çıkacakları öğrenildi. Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Konya
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