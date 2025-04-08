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Konya’da kaza: Gübre yüklü tır şarampole devrildi!

Konya’nın Kulu ilçesinde gübre yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Konya’da kaza: Gübre yüklü tır şarampole devrildi!

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kulu Konya Kara yolu Katır Tepesi mevkisi Kulu Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Konya istikametine seyir halinde olan İ.S. yönetimindeki 42 AUH 198 plakalı Mercedes marka gübre yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Dorsesinde gübre yüklü olan tırın devrildiğini gören diğer sürücüler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yüklü gübre çuvalları şarampole döküldü, araçta maddi hasar meydana geldi.

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Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya Kulu kaza
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