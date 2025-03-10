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Konya'da kaza! Kontrolden çıkıp, ağaca çarptı:1'i ağır 2 kişi yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 09:19
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Konya'da kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Konya'da kaza! Kontrolden çıkıp, ağaca çarptı:1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.K. (19) idaresindeki 70 ABS 438 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada motosiklet sürücüsü M.M.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Numune Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü M.M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya motosiklet sürücüsü
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