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Konya'da korkunç cinayet: Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Konya'da korkunç bir cinayet işlendi. Hüseyin Aksay isimli vatandaş Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Konya'ya geldi. Aksay ile buluştuğu arkadaşı M.K. arasında küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma giderek büyüdü. Aksay, arkadaşı M.K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Konya'da korkunç cinayet: Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Konya'nın Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada, arkadaşı M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BAYRAM TATİLİ İÇİN GELMİŞTİ

Korkunç olay, saat 00.30 sıralarında Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Konya'ya gelen Hüseyin Aksay, arkadaşı M.K. ile buluştu.

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KÜFÜRLEŞME YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Aksay ve M.K. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.K., Hüseyin Aksay'ı vücudunun farklı bölgelerinden bıçakla yaralayarak kaçtı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Aksay, hayatını kaybetti.

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KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Aksay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaçan M.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul Konya bayram
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