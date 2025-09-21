HABER

Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı, 3 kişi vefat etti 2 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaza, Akşehir- Yunak yolu Ayrıtepe mevkisinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ VEFAT ETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatma Çoban ve Kezban Güneş’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar Adil Çoban, Samet Çoban ve Hakan Özdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adil Çoban da doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Konya kaza
