HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Fiziki takipli eş zamanlı belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alınırken, bin 166 adet sentetik ecza hap, 827 gram sentetik kannabinoid maddesi, 45 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Ocak 2026
28 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haber alınamayan adam evinde ölü bulunduHaber alınamayan adam evinde ölü bulundu
BM'den Kıbrıs için "sürekli ve doğrudan diyalog" çağrısıBM'den Kıbrıs için "sürekli ve doğrudan diyalog" çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.