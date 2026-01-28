Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Fiziki takipli eş zamanlı belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alınırken, bin 166 adet sentetik ecza hap, 827 gram sentetik kannabinoid maddesi, 45 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
