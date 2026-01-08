Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz ekliyor

Konya'yı Ankara'ya bağlayan Kara yolu üzerinde Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Kavşağı mevkiinde kum fırtınası yer yer etkili oluyor. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlük yaşıyor. Kara yolunda trafik ekiplerince zaman zaman trafik akışı durdurulurken, kontrollü olarak sağlanıyor. Aynı kara yolu güzergahındaki Kulu ilçesinde de fırtına zaman zaman etkisini arttırarak yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Yetkililer, vatandaşları fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.