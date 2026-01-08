HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz ekliyor

Konya Ankara kara yolu güzergahı Altınekin ve Cihanbeyli ilçeleri arasında etkili olan kum fırtınası trafiği olumsuz etkiliyor. Kara yolunda fırtına nedeniyle trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz ekliyor

Konya'yı Ankara'ya bağlayan Kara yolu üzerinde Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Kavşağı mevkiinde kum fırtınası yer yer etkili oluyor. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlük yaşıyor. Kara yolunda trafik ekiplerince zaman zaman trafik akışı durdurulurken, kontrollü olarak sağlanıyor. Aynı kara yolu güzergahındaki Kulu ilçesinde de fırtına zaman zaman etkisini arttırarak yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Yetkililer, vatandaşları fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de 'sağlık' dönemi!ChatGPT'de 'sağlık' dönemi!
Sarıyer’de fırtına etkili oldu: Baz istasyonu ve ağaç devrildiSarıyer’de fırtına etkili oldu: Baz istasyonu ve ağaç devrildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.