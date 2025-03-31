Konya'da 'su' alarmı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bu yıl yağış rejiminden dolayı barajlarımız doluluğunda ciddi problem yaşıyoruz. Şu anda Bağbaşı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 16, Bozkır Barajı'nın doluluk oranı yüzde 5. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın rahmet olmazsa, kar ve yağmur yağmazsa barajların doluluğu sağlanamadığı için yaptığınız tesislerin çok anlamı kalmıyor. Konya'nın su sorunu yaşamaması adına başka alternatifler üzerinde de yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, barajlardaki su doluluk oranı alarm seviyesine geldi. Kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İklim değişikliğinin etkileri her şehirde farklı olmak üzere hayatımızı değiştirecek sorunlar ortaya çıkarıyor ve şehirlerimizi buna hazırlamak için çok ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Konya bu manada kuraklık tehdidi olan şehirlerden. Özellikle yağışların azlığı, yağış rejiminin değişmesinden dolayı ciddi bir kuraklık riski taşıyoruz. Ama bu büyük rezervlere rağmen özellikle bu yıl yağış rejiminden dolayı barajlarımız doluluğunda ciddi bir problem yaşıyoruz. Şu anda Bağbaşı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 16, Bozkır Barajı'nın doluluk oranı yüzde 5. Yani ne kadar yatırım yaparsanız yapın rahmet olmazsa, kar ve yağmur yağmazsa barajların doluluğu sağlanamadığı için yaptığınız tesislerin çok bir anlamı kalmıyor” diye konuştu.

‘BU YIL ÇOK KRİTİK BİR EŞİKTEN GEÇİYORUZ’



Konyalılara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunan Başkan Altay, “Konya'nın su sorunu yaşamaması adına biz başka alternatifler üzerinde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii 2018 yılından itibaren Göksu Havzası'ndan aldığımız memba kalitesindeki suyu Konyalılara sunmuştuk ama bu yıl maalesef yüzde 70’ni kuyulardan sağlıyoruz. Şu an itibarıyla Konya merkezde yeni 84 kuyunun açılmasıyla ilgili yeni bir çalışma başlattık. İnşallah Konya'da susuz gün yaşanmaması adına da büyük gayret içerisindeyiz ama ne yaparsak yapalım eldeki imkanlar ölçüsünde bir geliştirme sağlayabiliriz. Onun için şu anda vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz, suyun tasarruflu kullanılması. Aslında su varken de yokken de tasarruflu kullanmamız lazım ama bu yıl çok kritik bir eşikten geçiyoruz. Onun için her damla su kıymetli” dedi.

‘2 MİLYON 320 BİN KİŞİNİN BU MESELEYİ DERT ETMESİ GEREKİYOR’



Su tasarrufu konusunda 2,5 milyon Konyalının sorumlulukları olduğunu ifade eden Başkan Altay, şunları söyledi“KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili bir yönetmelik çıkararak içme suyu amaçlı getirdiğimiz suyu başka amaçla kullanılmamasıyla ilgili bir kısıtlama getirdik. Çünkü içme suyunu hazır hale getirmek için birçok prosesten geçiriyoruz ve nitelikli hale getiriyoruz. Onun için sadece içme suyu amaçlı kullanılmasına arzu ediyoruz. İnşallah su tasarrufuyla birlikte bu yıl da sorunsuz bir şekilde atlatmak için büyük bir gayret içerisindeyiz ama şehirde yaşayan 2 milyon 320 bin kişinin bu meseleyi dert edinmesi, bu meseleye dair çözüm üretmesi gerekiyor. Yani bizim yükümlülüğümüz insanlara su getirmek ve bununla ilgili tesisler yapmak, arıtma tesisleri yapmak ama her bir bireyin sorumlulukları var. Kişisel olarak sorumluluklarımız var. Duş sırasında sıcak su gelene kadar kullandığımız suyu biriktirerek başka amaçla kullanılmasından, diş fırçasından, kişisel temizliğe kadar kullandığımız suda muslukların kapalı kalmasına, bahçe sulamasından araba yıkamaya kadar her konuda tasarruf etmemiz gerekiyor.”

‘İNŞALLAH DAHA SERT TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALMAYIZ’



Belediye olarak birçok önlem aldıklarını belirten Başkan Altay, “Şu an itibarıyla suyu, haricinde kullanılmamasıyla ilgili bir yönetmelik çıkardık. Önce çuvaldızı kendimize batırıyoruz. Refüjlerde bulunan çim alanları zaten peyderpey değiştirmeye başlamıştık. Onlar damlama sulamayla hayatına devam ettirecek. Mevcut refüjlerimize artık sulamama kararı aldık. Ama farklı yeşil alanlarda, şehri de çok geriye düşürmemek adına o alanları da mecburen sulama yapıyoruz. Yani biz tedbir almaya, çare üretmeye çalışıyoruz ama sadece bizim değil çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın, kişisel olarak su harcayan herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. İnşallah daha sert tedbirler almak zorunda kalmayız. İnşallah bunu konuşmuyor olalım ama su bol bile olsa tasarruf etmek çok kıymetli. Çünkü suyun her damlası hayatımızın temel bir parçası” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır