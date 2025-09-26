Konya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya’da polis ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağı bilgisi aldı. Bunun üzerine araç takibe alındı. Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde durdurulan araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 bin 380 adet Roma süs eşyası ve 905 tarihi eser niteliği taşıyan obje bulundu. Eserler, yurt dışına kaçırılmak üzere paketlenmişti. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda kültürel varlıkların korunması her zaman öncelik olacak.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır