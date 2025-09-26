Konya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya’da polis ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağı bilgisi aldı. Bunun üzerine araç takibe alındı. Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde durdurulan araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 3 bin 380 adet Roma süs eşyası ve 905 tarihi eser niteliği taşıyan obje bulundu. Eserler, yurt dışına kaçırılmak üzere paketlenmişti. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda kültürel varlıkların korunması her zaman öncelik olacak.
