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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14-24 Nisan'da, uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada, 23 bin 216 uyuşturucu hap, çeşitli niteliklerde toplam 4 kilo 172 gram uyuşturucu, hassas teraziler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 79 zanlıdan 31'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Konya uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
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