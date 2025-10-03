HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, tahkikat başlatıldı.

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 17.25 sıralarında Emirgazi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi istikametinden Karapınar yönüne seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 42 AIZ 271 plakalı çekici, önünde seyreden A.D. yönetimindeki 70 FN 094 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.D.'nin kullandığı kamyonet de, önünde seyreden Ö.T. yönetimindeki 16 MAT 72 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka çarptı.

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazada 70 FN 094 plakalı kamyonette bulunan sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, tahkikat başlatıldı.

(İHA)

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP, İstanbul İl Kongresi'nin yeri ve tarihini açıkladı!CHP, İstanbul İl Kongresi'nin yeri ve tarihini açıkladı!
Aydın'da faciadan dönüldü! Sıvı oksijen tankı alev alıyorduAydın'da faciadan dönüldü! Sıvı oksijen tankı alev alıyordu
Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.