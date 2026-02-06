Konya Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da, 6 Şubat 2026 Cuma günü, hava koşulları değişken olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek. Bugün hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken kalacak. Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye ya da yağmurluk almanız iyi bir fikir. Serin hava nedeniyle kalın giysiler tercih etmelisiniz. Hava koşullarına uygun mont ya da kaban giymeniz önerilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu yüzden kat kat giyinmek pratik olacaktır.

Hava durumu değişken kalmaya devam edecek. Yağışlı ve serin hava koşullarına hazırlıklı olmak, gününüzü rahat geçirmenize yardımcı olacak.