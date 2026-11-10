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Konya Hava Durumu! 10 Kasım Salı Konya hava durumu nasıl?

10 Kasım 2026'da Konya'daki hava durumu dikkat çekiyor. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında olacak. Sabaha karşı serin hava dışarıda vakit geçirmek için ideal bir atmosfer sunuyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın artması, rahatlık hissi yaratacak. Öğleden sonra bulutlu hava etkili olacak ve hafif rüzgar dışarıda keyif sağlayacak. İlerleyen günlerde sıcaklık düşüşü bekleniyor, dolayısıyla dışarı çıkarken hazırlıklı olmak faydalı.

Konya Hava Durumu! 10 Kasım Salı Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

10 Kasım Salı 2026'da Konya'daki hava durumu dikkat çekici bir profil sunuyor. Gün boyunca sıcaklığın 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Sabaha karşı havanın serin olması, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir atmosfer yaratıyor. Öğle saatlerine gelindiğinde sıcaklık artıyor. Bu da kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlıyor.

Öğleden sonra bulutlu hava koşulları etkili olacak. Bu durum, soğuk bir hava hissiyatı yaratabilir. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Hafif bir rüzgarın da hissedileceği bildiriliyor. Rüzgar, dışarıda geçirilen zamanı keyifli hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumunda değişiklikler gözlemlenecek. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların etkileyen değişken hava koşulları hissedilecek. Salı gününden sonra sıcaklık düşüş gösterecek. 17 ile 19 derece arasında seyretmesi olası. Hava durumu, kapalı hale gelecek. Yer yer yağışlı havalar etkili olacak. Bu durum, tarım alanları için önemli su ihtiyacını karşılayacak.

Havanın değişkenliğine bağlı olarak, dışarıda bulunanların önlem alması gerekebilir. Konya'da kötü hava koşullarına karşı esnek planlar yapmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak, olumsuz şartlardan etkilenmemenize yardımcı olur. Ayrıca, kalın giyinmek de beklenmedik soğuk havalarda koruma sağlar. Havanın giderek soğuyacağı göz önünde bulundurulmalı. Zaman zaman yağışlı günlerin geleceği düşünülürse, günlük aktiviteler bu duruma göre planlanmalı.

Konya hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak için gökyüzüne bakmayı ihmal etmeyin. Doğanın sunduğu değişkenlik, bazen serinlik, bazen yağış ile karşılamaya hazır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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