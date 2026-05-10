Konya Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mayıs 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 23-24 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 8-10 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Rüzgar saatte 1-2 kilometre hızında. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Konya'nın karasal iklimi düşünüldüğünde, bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Özellikle gündüz saatlerindeki 23-24 derece sıcaklıkları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Gece saatlerinde ise 8-10 derece arası sıcaklıklar, hafif bir ceketle rahatça geçirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23-24 derece civarında kalacak. 12 Mayıs Salı günü, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 24-25 derece arasında olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü ise sağanak yağış ihtimali var. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Ancak, 13 Mayıs Çarşamba günü için yağış olma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle bu tarihte plan yaparken hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır.

Sonuç olarak, Konya'da 10 Mayıs Pazar günü hava durumu oldukça güzel. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Ancak 13 Mayıs'ta yağış ihtimali olduğundan, bu tarihte plan yaparken hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.