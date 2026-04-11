Konya Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Nisan 2026 Cumartesi, Konya'da hava serin ve değişken olacak. Sıcaklık 9 ile 1 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde bulutluluk artacak. Günün büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. Bu durum, hissedilen sıcaklığı düşürecek. Gün içinde %20 oranında hafif kar geçişleri bekleniyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve yüksek kesimlerde bu durum daha belirgin olabilir. UV indeksi 7.0 ile yüksek seviyelerde olacak. Güneşli anlarda dikkatli olunması öneriliyor. Nem oranı %56 civarında seyredecek.

Tarım yapanların hafif don riski konusunda tedbirli olmaları faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hava daha serin hissedilebilir. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır. Rüzgar geçirmeyen ceketler de kullanılabilir. Gölge alanlarda ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman olacak. 12 Nisan Pazar günü sıcaklık 12 ile 2 derece arasında değişecek. Bu gün güneşli bir hava bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 14 ile 3 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli geçecek. 14 Nisan Salı günü sıcaklık 20 ile 9 derece arasında değişecek. Hava kısmen güneşli olacak.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek gerek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Planlarınızı bu durumu dikkate alarak yapmalısınız.