Darp edilen kadını kurtarmaya çalışan kardeşler bıçaklandı: 2 yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde darp edilen kadını kurtarmaya çalışan 2 kardeş bıçaklanarak, yaralandı. Ekipler, kadın şahsıda yanına alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir erkeğin, kadını darp ettiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş erkek şahıs tarafından bıçaklandı.

DARP EDİLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANDILAR

Kardeşlerden biri karnından diğeri ise elinden yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 kardeşi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kadın şahsıda yanına alarak, araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

