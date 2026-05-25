Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

CHP'de önce mahkemenin mutlan butlan kararı ardından CHP'nin Genel Merkezi'nin tahliye kararı hareketli günlerin yaşanmasına neden oldu. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adıma çevrilmişken ilk hamle gecikmedi.

Gazeteci Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesini paylaştı. Kulislerden sızan ve kamuoyuna yansıyan o on kişilik grupta, parti politikalarında aktif rol oynayan çok tanıdık simalar yer aldı.

Sinan Burhan'ın listede olduğunu iddia ettiği isimler şu şekilde;

Ali Mahir Başarır Veli Ağbaba Burhanettin Bulut Umut Akdoğan Taşkın Özer Özgür Karabat Adnan Beker Cemal Enginyurt Gökhan Zeybek Ümit Dikbayır

"ETMEZSEN HATRIM KALIR"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, 'Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!' ifadelerini kullandı.