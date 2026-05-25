CHP'deki karışıklık yeni parti mi doğuracak? "Adı bile belli" iddiası

CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Ankara kulisleri de hareketlendi. Özellikle Özgür Özel ve ekibinin yeni parti senaryosunu masada ciddi şekilde tuttukları iddia edildi. Kamuoyuna parti ismi bile yansıdı! İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün Genel Merkeze polis girdi. Polisin girmesinin ardından binadan ayrılan Özgür Özel beraberindekilerle Meclis'e yürüdü. Yaptığı açıklamalar ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alan Özgür Özel, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

YENİ PARTİ İDDİASI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok senaryo da gündeme geldi. Ankara'nın nabzının nasıl atacağı merak konusu olurken, konuşulan senaryolardan biri de 'yeni parti' oldu. Özel'in ilk planının 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak olduğu belirtildi.

KENDİSİNE DESTEK VEREN VEKİL VE BELEDİYE BAŞKANLARINI DA BERABERİNDE GÖTÜRECEK

Bunu başaramaması durumunda ise yeni bir yol arayışına gireceği belirtilen Özel'in yedek partiye geçebileceği konuşuldu. Kulislerin aktardığına göre Özel'e destek veren 100'den fazla vekilin, 300'den fazla belediye başkanının olası bir ayrışma senaryosunda birlikte hareket edebileceği değerlendiriliyor.

ANA MUHALEFETTE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Böyle bir senaryonun yaşanması durumunda ise TBMM'de ana muhalefetin yer değiştirebileceği konuşuluyor. Öte yndan senaryoda sadece milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla sınırlı değil. Özel ve ekibinin CHP içindeki yarım milyondan fazla üye ve binlerce delegeyi de yeni partiye taşımayı hedefliyor.

Bu siyasi strateji ile mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin siyasi olarak zayıflatılması hedefleniyor.

PARTİ ADI VERİLMEYE BAŞLANDI

Öte yandan parti isimleri de kamuoyuna yansımaya başladı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok yazısında yeni parti iddialarına değindi. CHP içindeki iki cepheli durumun sürdürülmesinin mümkün görünmediğini savunan Altıok, "Özel ve ekibi, çok beklemeden neye niyet neye kısmet kurulan Ekim Partisi'ne geçecekler" dedi.

YARKADAŞ İMAMOĞLU DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş da Ekim parti iddialarına değinmişti. Geçmiş dönemde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin 'Ekim Partisi' adını tescil ettirdiğini ve bunun için 1 milyon 200 bin lira ödediklerini öne sürmüştü. Yarkadaş yaşanan son gelişmelerden sonra da Ekim Partisi ihtimalinin hala durduğunu fakat İmamoğlu'nun adını anımsattığı için başka parti de kurulabileceğini savundu.

