Tekirdağ’da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin C., idaresindeki motosiklet, Çerkezmüsellim Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin C. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Eren A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yunus Eren A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Hüseyin C.’nin ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

