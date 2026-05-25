Araçta sıkışan 3 yaralıyı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokak üzerinde meydana geldi. M.B. idaresindeki araç ile İ.K. yönetimindeki araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, içindeki şahıslar bulundukları yerde sıkıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 1 araç ve 4 personelden oluşan itfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan sürücüler M.B. ve İ.K. ile yolcu konumunda bulunan S.K.’yı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen ambulans ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan M.B., İ.K. ve S.K., Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

