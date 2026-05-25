Seçim sonuçları için olay tahmin! Yeni parti, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu...

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesinin ardından Ankara kulisleri hareketlendi. 'Erken seçim' iddiaları iyiden iyiye artarken, gazeteci Cem Küçük'ten yapılacak bir seçimin sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken tahminler geldi.

"ERDOĞAN YİNE KAZANIR"

TGRT Haber'deki canlı yayında konuşan Cem Küçük, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü koşullarda her türlü senaryoda seçimi kazanacağını söyledi.

"MANSUR YAVAŞ ZORLAYABİLİR AMA..."

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de dikkat çeken ifadeler kullanan Küçük, "Kılıçdaroğlu mu ya da Özgür Özel'in bir parti kurması halinde onun tarafından mı aday gösterilir bilemiyorum. Ancak iki durumda da Mansur Yavaş biraz sorlayabilir ama ikinci turda yine Erdoğan kazanır" diye konuştu.

"İMAMOĞLU SEÇİME GİRSE DE DEĞİŞMEZ"

Cezaevine bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da seçime girse yine seçimi Erdoğan'ın kazanacağını iddia eden Küçük, "Ekrem Bey de girse aynı şekilde Erdoğan kaybetmez." diye konuştu.

"MECLİS'TEKİ ÇOĞUNLUK DEĞİŞEBİLİR"

Bir ihtimal Meclis'teki sandalye dağılımının değişebileceğini hatta çoğunluğun el değiştirebileceğini belirten Küçük, Özgür Özel'in yeni bir parti kurma ihtimalini de değerlendirdi.

"ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA..."

Seçime CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nun götüreceğini belirten Küçük, "Özgür Özel yeni bir parti kurarsa ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'nin daha yüksek oy alacağını düşünüyorum." dedi.