CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Devrim Karadağ

Mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu "CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?" dedi.

Mutlan butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu; CHP Genel Merkezi’nin Özgür Özel ve ekibinden boşaltılması sırasında yaşanan gerilim ile ilgili konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM!

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yaşananlar hakkında yaptığı yorumu aktardı.

Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden milletvekillerine kullandığı ifadeleri şöyle oldu:

"BUNDAN DAHA KÖTÜ NE OLABİLİRDİ?"

CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?

CHP'li milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel ile Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.

"SONUNA KADAR UZLAŞMA YOLU ARADIK"

Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı.

"BU TABLOYA KESİNLİKLE BİZ YOL AÇMADIK"

Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.

ÇAĞRI YAPTI

Lütfen parti örgütlermize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun.

