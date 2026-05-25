Gündemdeki Kılıçdaroğlu sorusu yanıt buldu: Gözler bu tarihte

CHP Genel Merkezi dün polis eşliğinde tahliye edilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Kendisinin genel merkeze ilk gideceği tarih belli oldu.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak görevine iade edilirken dün genel merkezde yaşanan karmaşa görüntülerinin ardından gözler kendisine çevrilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun dün genel merkeze gidip gitmeyeceği merak konusu oldu ancak Kılıçdaroğlu konutunda kaldı.

KILIÇDAROĞLU BU TARİHTE GENEL MERKEZDE

Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ilk gideceği gün netleşti.

Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü olan 28 Mayıs'ta genel merkezde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

MİLLETVEKİLLERİNDEN KILIÇDAROĞLU’NA ZİYARET

Öte yandan bazı CHP milletvekillerinden oluşan heyet, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi.

Aralarında Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel’in de bulunduğu CHP’li milletvekillerinden oluşan heyet, Kılıçdaroğlu’nun konutuna gelerek, kendisi ile görüştü.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 'KESİN İHRAÇ' TALEBİ

CHP'deki dikkat çeken bir başka gelişme ise Kılıçdaroğlu hakkındaki 'kesin ihraç' talebi oldu. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

İHA'nın aktardığına göre; başvuruda CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği'nin tüm parti üyeleri ve organları için bağlayıcı olduğu vurgulanarak, hiçbir makamın parti tüzüğü ve disiplin hükümlerinin üzerinde olmadığı belirtildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, tüzük hükümlerinin fiilen uygulanmaması, kamuoyu önünde partiyi yıpratıcı açıklamalar ve parti ilkeleriyle örtüşmeyen kararlar nedeniyle disiplin hukuku açısından incelenmesi gerektiği ifade edildi. Şalmanlı'nın başvurusunda, "Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır" denilerek, CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma açılması ve eylemlerin niteliğine göre gerekli disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Avukatı Muharrem Saygı ile birlikte açıklamalarda bulunan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, "Partimizin genel başkanıyla partimize yapılan bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Partimiz içinde bölücülüğe neden olduğu için de 'mutlak butlan' seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu disiplin kuruluna da şikayet ediyoruz" dedi.

Dilekçe Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderildi.

