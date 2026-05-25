CHP'de mutlak butlan kargaşası! Kurultay yoksa yeni parti iddiası

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün Genel Merkeze polis girdi. Polisin girmesinin ardından binadan ayrılan Özgür Özel beraberindekilerle Meclis'e yürüdü. Yaptığı açıklamalar ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alan Özgür Özel, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

YENİ PARTİ İDDİASI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok senaryo da gündeme geldi. Ankara'nın nabzının nasıl atacağı merak konusu olurken, konuşulan senaryolardan biri de 'yeni parti' oldu. Özel'in ilk planının 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak olduğu belirtildi.

KENDİSİNE DESTEK VEREN VEKİL VE BELEDİYE BAŞKANLARINI DA BERABERİNDE GÖTÜRECEK

Bunu başaramaması durumunda ise yeni bir yol arayışına gireceği belirtilen Özel'in yedek partiye geçebileceği konuşuldu. Kulislerin aktardığına göre Özel'e destek veren 100'den fazla vekilin, 300'den fazla belediye başkanının olası bir ayrışma senaryosunda birlikte hareket edebileceği değerlendiriliyor.

ANA MUHALEFETTE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Böyle bir senaryonun yaşanması durumunda ise TBMM'de ana muhalefetin yer değiştirebileceği konuşuluyor. Öte yndan senaryoda sadece milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla sınırlı değil. Özel ve ekibinin CHP içindeki yarım milyondan fazla üye ve binlerce delegeyi de yeni partiye taşımayı hedefliyor.

Bu siyasi strateji ile mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin siyasi olarak zayıflatılması hedefleniyor.