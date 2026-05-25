HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'de mutlak butlan kargaşası! Kurultay yoksa yeni parti iddiası

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki ipler gerildi. Dün parti binasına polis girerken, kulisler de hareketlendi. Kulisler, "kurultay yoksa, yeni parti" iddiasını gündeme getirdi. Bu hamle gerçekleşirse Özel ve beraberindekiler yeni bir partiye geçecek. Böyle bir durumda ise ana muhalefet değişebilir. İşte tüm detaylar...

CHP'de mutlak butlan kargaşası! Kurultay yoksa yeni parti iddiası
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün Genel Merkeze polis girdi. Polisin girmesinin ardından binadan ayrılan Özgür Özel beraberindekilerle Meclis'e yürüdü. Yaptığı açıklamalar ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alan Özgür Özel, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

CHP de mutlak butlan kargaşası! Kurultay yoksa yeni parti iddiası 1

YENİ PARTİ İDDİASI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok senaryo da gündeme geldi. Ankara'nın nabzının nasıl atacağı merak konusu olurken, konuşulan senaryolardan biri de 'yeni parti' oldu. Özel'in ilk planının 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak olduğu belirtildi.

CHP de mutlak butlan kargaşası! Kurultay yoksa yeni parti iddiası 2

KENDİSİNE DESTEK VEREN VEKİL VE BELEDİYE BAŞKANLARINI DA BERABERİNDE GÖTÜRECEK

Bunu başaramaması durumunda ise yeni bir yol arayışına gireceği belirtilen Özel'in yedek partiye geçebileceği konuşuldu. Kulislerin aktardığına göre Özel'e destek veren 100'den fazla vekilin, 300'den fazla belediye başkanının olası bir ayrışma senaryosunda birlikte hareket edebileceği değerlendiriliyor.

ANA MUHALEFETTE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Böyle bir senaryonun yaşanması durumunda ise TBMM'de ana muhalefetin yer değiştirebileceği konuşuluyor. Öte yndan senaryoda sadece milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla sınırlı değil. Özel ve ekibinin CHP içindeki yarım milyondan fazla üye ve binlerce delegeyi de yeni partiye taşımayı hedefliyor.

Bu siyasi strateji ile mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin siyasi olarak zayıflatılması hedefleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündemdeki Kılıçdaroğlu sorusu yanıt bulduGündemdeki Kılıçdaroğlu sorusu yanıt buldu
Geceyi aydınlatan yangın mahalleyi ayağa kaldırdıGeceyi aydınlatan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP mutlak butlan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Bayram yolunda feci kaza!

Bayram yolunda feci kaza!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.