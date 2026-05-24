Adana'da feci kaza: Karı koca öldü, küçük çocukları yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. (29) yönetimindeki otomobil ile Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada Muhammed Burak Çiçek ile araçta bulunan eşi Suzan Çiçek (28) olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin yaralanan 4 yaşındaki kızları D.B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki D.B.Ç. ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesine ve araçta bulunan S.D. de Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır