Bahar geldi: Göz alerjisi vakaları patladı

Uzmanı Dr. Hülya Deveci, baharın doğayı canlandırdığı kadar pek çok kişi için "göz kaşıntısı mevsimi" anlamına da geldiğini ifade etti. Halk arasında göz alerjisi olarak bilinen alerjik konjonktivitin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebildiğini dile getiren Dr. Deveci alerjinin nasıl ortaya çıktığı konusunda önemli bilgiler verdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KİRLİLİK TABLOYU AĞIRLAŞTIRIYOR

Alerjik konjonktivitin, gözün en dış tabakası olan konjonktivanın alerjenlere karşı aşırı tepki vermesiyle oluştuğunu belirten Dr. Deveci, şunları söyledi:

"Bağışıklık sistemi zararsız maddeleri tehdit olarak algılayıp histamin salgıladığında; şiddetli kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve şişlik gibi belirtiler ortaya çıkar. En yaygın tetikleyiciler polenler, ev tozu akarları, evcil hayvan kepeği ve küf mantarlarıdır. Hava sıcaklıklarının artması polen mevsimini uzatıyor. Atmosferdeki karbondioksit artışı bitkilerin daha yoğun ve güçlü alerjen üretmesine yol açıyor. Öte yandan hava kirliliği, egzoz gazları ve kimyasallar göz yüzeyini tahriş ederek alerjenlere karşı savunmasız hale getiriyor."

MODERN YAŞAM ALERJİYİ TETİKLİYOR

Aşırı steril yaşam tarzının bağışıklık sistemini zayıflattığını ifade eden Deveci, ev içinde geçirilen sürenin artmasının da toz, küf ve evcil hayvan tüylerine maruziyeti artırdığını söyledi. Dr. Deveci ayrıca uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımı sonucunda oluşan göz kuruluğunun, göz yüzeyindeki koruyucu tabakayı bozduğunu hatırlattı, "Bu durum, alerjenlerin gözle temas ettiğinde temizlenmesini zorlaştırır ve daha derin bir inflamasyona (iltihaba) neden olur. Alerjide genetik yatkınlık önemli rol oynar. Ailesinde alerji olan kişilerde görülme oranı çok daha yüksektir. Ayrıca işlenmiş ve katkı maddeli gıdalar, vücuttaki inflamasyonu artırarak alerjileri tetikleyebilir" dedi.

KORUNMANIN ALTIN KURALLARI

Alerjiden tamamen kaçmanın zor olduğunu ancak alınacak önlemlerle belirtilerin azaltılabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Deveci şu önerilerde bulundu:

"Gözleri ovuşturmaktan kaçının. Geniş çerçeveli güneş gözlüğü kullanın. Evi düzenli havalandırıp temizleyin. Dışarıdan gelince yüzünüzü yıkayıp kıyafet değiştirin. Alerji döneminde kontakt lens yerine gözlük tercih edin."

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI

Öte yandan, alerjik konjonktivit tedavisinin mutlaka uzman kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Deveci, soğuk kompres, suni gözyaşı ve antihistaminik damlaların şikayetleri hafifletebileceğini söyledi. Şiddetli durumlarda doktor kontrolünde ilaç tedavisi uygulanabileceğini kaydeden Deveci, gözlerdeki her kızarıklığın alerji kaynaklı olmayabileceğine dikkat çekti. Deveci, yanlış ilaç kullanımının görme kaybına yol açabileceğini belirterek, mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA