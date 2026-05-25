HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'lilere ihraç yolda: Kılıçdaroğlu ziyaretinden ilk sinyal geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşünden sonra CHP'den ilk ihraç sinyalleri geldi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukat Onur Üregen ihraç iddiasına dikkat çeken bir yanıt verdi.

CHP'lilere ihraç yolda: Kılıçdaroğlu ziyaretinden ilk sinyal geldi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ve kurultay davasında delegelerin avukatı olarak görev yapan Onur Üregen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti. Üregen, ziyaret sonrası konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP lilere ihraç yolda: Kılıçdaroğlu ziyaretinden ilk sinyal geldi 1

"İCRA KANALIYLA PARTİMİZİ TEKRAR TESLİMİNİ HALLETTİK"

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olaylardan dolayı Kılıçdaroğlu’nun üzgün olduğunu ifade eden Onur Üregen, "Partimizin genel başkanını ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Dün icra kanalıyla partimizi tekrar teslimini hallettik. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmeler ve üzerimize düşen ne varsa onları iletmeye çalıştık" dedi.

"GENELDE MERKEZDE YAŞANANLARA ÜZÜLDÜ"

Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğunu ve iyileşmesini beklediklerini belirten Üregen şöyle konuştu:
"Kendisini yormak istemedim. Sadece genel bir hukuki sürecin neler olduğunu başından itibaren ve dün neler yaşandığını, bundan sonra neler yapmamız gerektiğiyle ilgili kendisine bir bilgilendirmede bulundum. Genel merkezde yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil, üzüldüğünü söyledi. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için, barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa, onu yapacağımızı dile getirdik."

CHP lilere ihraç yolda: Kılıçdaroğlu ziyaretinden ilk sinyal geldi 2

İHRAÇ YOLDA

Bazı milletvekillerinin ihraç edileceği iddiası sorulan Üregen “Onlarla ilgili bir çalışmamız olacak” diye yanıt verdi.

Üregen, hukuki sürece ilişkin kısa ve uzun vadede atılacak adımların ise ilerleyen günlerde yapılacak açıklamayla duyurulacağı belirtildi.

İHRAÇ EDİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLEN İSİMLER

Ankara kulislerinde CHP'den ihraç edileceklerin listesi şöyle belirtiliyor:

1- Ali Mahir Başarır
2- Veli Ağbaba
3- Burhanettin Bulut
4- Umut Akdoğan
5- Taşkın Özer
6- Özgür Karabat
7- Adnan Beker
8- Cemal Enginyurt
9- Gökhan Zeybek
10- Ümit Dikbayır

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

 CHP'de ihraç sinyali: "Hain Kemal diyenlerin ilişiği kesilir"

CHP'de ihraç sinyali: "Hain Kemal diyenlerin ilişiği kesilir"

 CHP'deki karışıklık yeni parti mi doğuracak? "Adı bile belli" iddiası

CHP'deki karışıklık yeni parti mi doğuracak? "Adı bile belli" iddiası

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Programları belli olduProgramları belli oldu
Olaylı günün ardından dikkat çeken görüntüOlaylı günün ardından dikkat çeken görüntü

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kare

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kare

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.