CHP'lilere ihraç yolda: Kılıçdaroğlu ziyaretinden ilk sinyal geldi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ve kurultay davasında delegelerin avukatı olarak görev yapan Onur Üregen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti. Üregen, ziyaret sonrası konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İCRA KANALIYLA PARTİMİZİ TEKRAR TESLİMİNİ HALLETTİK"

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olaylardan dolayı Kılıçdaroğlu’nun üzgün olduğunu ifade eden Onur Üregen, "Partimizin genel başkanını ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Dün icra kanalıyla partimizi tekrar teslimini hallettik. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmeler ve üzerimize düşen ne varsa onları iletmeye çalıştık" dedi.

"GENELDE MERKEZDE YAŞANANLARA ÜZÜLDÜ"

Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğunu ve iyileşmesini beklediklerini belirten Üregen şöyle konuştu:

"Kendisini yormak istemedim. Sadece genel bir hukuki sürecin neler olduğunu başından itibaren ve dün neler yaşandığını, bundan sonra neler yapmamız gerektiğiyle ilgili kendisine bir bilgilendirmede bulundum. Genel merkezde yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil, üzüldüğünü söyledi. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için, barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa, onu yapacağımızı dile getirdik."

İHRAÇ YOLDA

Bazı milletvekillerinin ihraç edileceği iddiası sorulan Üregen “Onlarla ilgili bir çalışmamız olacak” diye yanıt verdi.

Üregen, hukuki sürece ilişkin kısa ve uzun vadede atılacak adımların ise ilerleyen günlerde yapılacak açıklamayla duyurulacağı belirtildi.

İHRAÇ EDİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLEN İSİMLER

Ankara kulislerinde CHP'den ihraç edileceklerin listesi şöyle belirtiliyor:

1- Ali Mahir Başarır

2- Veli Ağbaba

3- Burhanettin Bulut

4- Umut Akdoğan

5- Taşkın Özer

6- Özgür Karabat

7- Adnan Beker

8- Cemal Enginyurt

9- Gökhan Zeybek

10- Ümit Dikbayır

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır