Türkiye’ye sokulmak istenen 31 kilo esrar sınırda ele geçirildi

Bulgaristan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ile Gümrük İdaresi ekipleri tarafından Türkiye sınırında düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. 22 Mayıs 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, ülkeden çıkış yapmak isteyen bir araç detaylı aramaya alındı. Gümrük kontrolü sırasında aracın koltuklarında özel olarak hazırlanmış gizli bölmeler tespit edildi. Bölmelerde çok sayıda vakumlu paket ele geçirilirken, yapılan testlerde paketlerin esrar olduğu belirlendi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 31 kilogramı geçtiğini ve piyasa değerinin yaklaşık 256 bin euro olduğunu açıkladı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken, soruşturmanın genişletilmesiyle Gabrovo ve Sofya’da düzenlenen operasyonlarda suç örgütü lideri olduğu öne sürülen kişi ile iki yardımcısı dahil toplam 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adresleri ve bir oto servis işletmesinde de arama yapıldığı öğrenildi. Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatılan soruşturma kapsamında, 40 ve 46 yaşındaki iki kişinin yüksek riskli uyuşturucu maddeyi sınırdan kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.



