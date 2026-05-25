HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa’da toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz olacak

Manisa’da Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi, MANULAŞ ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Uygulama, ilçeler arası özel kooperatif hatları dışında il genelinde geçerli olacak.

Manisa’da toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle vatandaşlar, 26-27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, belediyeye ait resmi toplu taşıma araçları, MANULAŞ araçları ve özel kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, ilçeler arası hatlar hariç olmak üzere mahallelerden il ve ilçe merkezlerine yapılan taşımalar ile şehir içi toplu ulaşımın bayram boyunca ücretsiz olacağı ifade edildi.

Manisa’da toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz olacak 1

Manisa’da toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz olacak 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te kurban pazarlarında dron destekli denetim ve sahte para uyarısıGaziantep'te kurban pazarlarında dron destekli denetim ve sahte para uyarısı
Gümüşhane’de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulunduGümüşhane’de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.