HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gemlik sahil çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik sahilinde hem afet riskini azaltacak hem de sosyal yaşamı güçlendirecek sahil düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Gemlik sahil çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Gemlik Körfezi kıyı bandında 47 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla, sahil hattı deniz taşkınlarına karşı korunurken, bölgeye modern sosyal yaşam alanları kazandırılıyor. Proje kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil düzenleme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kayhan ve Halit Paşa mahallerinde yer alan 450 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki yolda, 2 bi 500 ton kazı dolgu imalatı ve bin ton asfalt kaplama imalatı tamamladı. Çevre düzenlemeleri ile birlikte sahilde de asfalt kaplama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda toplam 47 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenleme kapsamında 15 bin 800 metrekare yürüyüş yolu, 4 bin 500 metrekare bisiklet yolu ve 7 bin 200 metrekare yeşil alan düzenlemesi planlanıyor. 14 bin 900 metrekarelik yol bakım çalışması da gerçekleştirilecek proje kapsamında yeni spor alanları ve yeni çocuk oyun alalarının yanı sıra 850 metrekarelik basketbol sahası da yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmalar tamamlandığında kıyı güvenliğinin artırılması, mevcut altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve sahil alanının modern, güvenli ve sürdürülebilir bir kullanım alanı haline getirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde deniz taşkınlarına karşı istinat ve kot yükseltme çalışmaları de yapılıyor. Yağmur suyu drenaj sistemlerinin de güçlendirileceği proje ile kıyı hattının uzun vadeli korunması sağlanacak. Aynı zamanda sosyal donatı alanları artırılarak mevcut spor alanları yenilenecek ve sahil daha işlevsel bir yapıya kavuşturulacak.

Çalışmalarda bölgenin ekolojik yapısına uygun yerel ve adaptasyonu yüksek bitki türleri kullanılırken, düşük su tüketimli, bakım maliyeti düşük, uzun ömürlü bitkilendirme tasarımı yapılıyor. Mevsimsel renk değişimleri sağlayacak çalı ve yer örtücü bitkiler ile görsel süreklilik oluşturulurken, yaya konforunu artıracak oturma alanları, gölgelikler ve dinlenme cepleri yapılıyor. Sert zemin-yeşil alan dengesi korunarak geçirgen yüzey oranı artırılırken, bisiklet ve yürüyüş yolları boyunca lineer peyzaj düzenlemeleri ile yönlendirme ve mekânsal bütünlük sağlanıyor.

Gemlik sahil çalışmaları tüm hızıyla sürüyor 1

Gemlik sahil çalışmaları tüm hızıyla sürüyor 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da 17 yıl hapis cezalı firari yakalandıSamsun’da 17 yıl hapis cezalı firari yakalandı
Kurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacakKurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.