Gemlik sahil çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Gemlik Körfezi kıyı bandında 47 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla, sahil hattı deniz taşkınlarına karşı korunurken, bölgeye modern sosyal yaşam alanları kazandırılıyor. Proje kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil düzenleme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kayhan ve Halit Paşa mahallerinde yer alan 450 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki yolda, 2 bi 500 ton kazı dolgu imalatı ve bin ton asfalt kaplama imalatı tamamladı. Çevre düzenlemeleri ile birlikte sahilde de asfalt kaplama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda toplam 47 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenleme kapsamında 15 bin 800 metrekare yürüyüş yolu, 4 bin 500 metrekare bisiklet yolu ve 7 bin 200 metrekare yeşil alan düzenlemesi planlanıyor. 14 bin 900 metrekarelik yol bakım çalışması da gerçekleştirilecek proje kapsamında yeni spor alanları ve yeni çocuk oyun alalarının yanı sıra 850 metrekarelik basketbol sahası da yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmalar tamamlandığında kıyı güvenliğinin artırılması, mevcut altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve sahil alanının modern, güvenli ve sürdürülebilir bir kullanım alanı haline getirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde deniz taşkınlarına karşı istinat ve kot yükseltme çalışmaları de yapılıyor. Yağmur suyu drenaj sistemlerinin de güçlendirileceği proje ile kıyı hattının uzun vadeli korunması sağlanacak. Aynı zamanda sosyal donatı alanları artırılarak mevcut spor alanları yenilenecek ve sahil daha işlevsel bir yapıya kavuşturulacak.

Çalışmalarda bölgenin ekolojik yapısına uygun yerel ve adaptasyonu yüksek bitki türleri kullanılırken, düşük su tüketimli, bakım maliyeti düşük, uzun ömürlü bitkilendirme tasarımı yapılıyor. Mevsimsel renk değişimleri sağlayacak çalı ve yer örtücü bitkiler ile görsel süreklilik oluşturulurken, yaya konforunu artıracak oturma alanları, gölgelikler ve dinlenme cepleri yapılıyor. Sert zemin-yeşil alan dengesi korunarak geçirgen yüzey oranı artırılırken, bisiklet ve yürüyüş yolları boyunca lineer peyzaj düzenlemeleri ile yönlendirme ve mekânsal bütünlük sağlanıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır