CHP'li Polat'tan ihraç sinyali: "Hain Kemal diyenlerin ilişiği kesilir"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sular durulmuyor. 38. Kurultay'a ilişkin usulsüzlükler sebebiyle kurultayın iptal edilmesiyle CHP Genel Başkanlık görevi Özgür Özel'den alınarak önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL MERKEZ'E GELİP GELMEYECEĞİ GÜNÜN KONUSU OLDU

Karara tepki gösteren bir kısım CHP'li vekiller ve partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi önünde partililere seslendiği konuşmalarında, miting meydanından sık sık 'Hain Kemal' sloganları yükselmişti.

KONUYA DAİR AÇIKLAMA MAHİR POLAT'TAN GELDİ: "DİSİPLİNE SEVK EDİLECEKLER VAR"

Genel Başkanlık görevine iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelip gelmeyeceği günün konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun bugün (24 Mayıs Pazar) Genel Merkez binasına gelmeyeceğini, parti içerisinde disipline gönderilecek ve ihraç edilecek isimlerin olduğunu belirtti. İhraç gerekçesini ise 'Hain Kemal' sloganlarına eşlik edilmesi olarak belirtti.

"KEMAL BEY'E HAİN DİYENLERİN PARTİYLE İLİŞİĞİ KESİLİR"

CHP'li Mahir Polat şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir."

HAREKETLİ SAATLER: ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZ'DEN AYRILDI

CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin başvurusu ve Ankara Valiliği'nin talimatıyla tahliye edildi. Son olarak Özgür Özel de binadan ayrıldı. Bölgedeki yüksek tansiyon ise sürüyor.

"BUGÜN İÇİN PLANLAMA YOK"

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez konuyla ilgili açıklama yaparak "Bugün için planlama yok" dedi.

GAZETECİ YARKADAŞ SAAT VERDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş ise farklı bir iddiayı dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 17.30 sularında Genel Merkeze gelip medyaya seslenmesinin beklendiğini ifade etmişti.