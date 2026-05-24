Kılıçdaroğlu'nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta yayınladığı ve "arınma çağrısı" yaptığı videoyu paylaşarak desteğini açıklayan bazı milletvekilleri bugün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin orta açıklama yaptı.

"POLİS EŞLİĞİNDE MÜDAHALE" TEPKİSİ

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşmayan İstanbul Milletvekili Engin Altay sosyal medya hesaplarından paylaştıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar, partimizin ve demokrasimizin geleceği açısından derin bir endişe kaynağıdır.

Genel Merkezimize yazılı talimatla, polis eşliğinde müdahale edilmesi, parti içi demokrasi anlayışımızla bağdaşmamaktadır.

"EN KISA SÜREDE KURULTAYA GİDİLMELİ"

Partililerin karşı karşıya getirilmesi ise parti vicdanını ve kamuoyunun güvenini sarsmaktadır.

Ayrışmanın büyümemesi için en sağlıklı yol, demokratik teamüllere uygun şekilde en kısa sürede kurultaya gidilmesidir."