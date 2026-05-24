HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Kılıçdaroğlu'nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan bazı milletvekilleri bugün Genel Merkez'de yaşananları eleştirdi. 4 isim "en kısa zamanda kurultay" istedi.

Kılıçdaroğlu'nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi
Mehmet Hazar Gönüllü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta yayınladığı ve "arınma çağrısı" yaptığı videoyu paylaşarak desteğini açıklayan bazı milletvekilleri bugün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin orta açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP kulisleri karıştı! ‘90 vekil Kılıçdaroğlu’na bağlılığını bildirdi’ iddiası CHP kulisleri karıştı! ‘90 vekil Kılıçdaroğlu’na bağlılığını bildirdi’ iddiası
CHP’de Kılıçdaroğlu hareketliliği CHP’de Kılıçdaroğlu hareketliliği

"POLİS EŞLİĞİNDE MÜDAHALE" TEPKİSİ

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşmayan İstanbul Milletvekili Engin Altay sosyal medya hesaplarından paylaştıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar, partimizin ve demokrasimizin geleceği açısından derin bir endişe kaynağıdır.

Kılıçdaroğlu nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi 2

Genel Merkezimize yazılı talimatla, polis eşliğinde müdahale edilmesi, parti içi demokrasi anlayışımızla bağdaşmamaktadır.

Kılıçdaroğlu nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara Valiliği'nden emniyete 'tahliye' talimatı! Ankara Valiliği'nden emniyete 'tahliye' talimatı!

"EN KISA SÜREDE KURULTAYA GİDİLMELİ"

Partililerin karşı karşıya getirilmesi ise parti vicdanını ve kamuoyunun güvenini sarsmaktadır.

Ayrışmanın büyümemesi için en sağlıklı yol, demokratik teamüllere uygun şekilde en kısa sürede kurultaya gidilmesidir."

Kılıçdaroğlu nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi 4

Kılıçdaroğlu nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi 5

Kılıçdaroğlu nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi 6

Kılıçdaroğlu nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi 7

İlginizi Çekebilir

CHP'de "saat 14.00" muamması

CHP'de "saat 14.00" muamması

 Özgür Özel'den "silahlı ve bıçaklı insanlar" iddiası

Özgür Özel'den "silahlı ve bıçaklı insanlar" iddiası

 Ortak özellikleri: Özgür Özel

Ortak özellikleri: Özgür Özel

Kılıçdaroğlu nu desteklemişlerdi! "Genel Merkeze polis eşliğinde müdahale" tepkisi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldıAkçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
CHP Genel Merkezi'nden duyurdu: "Randevu aldık"CHP Genel Merkezi'nden duyurdu: "Randevu aldık"

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.