Bilecik’teki orman yangını 3 saatin ardından kontrol altına alındı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Hüyük köyü mevkiinde biçerdöverden çıktığı tahmin edilen anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

BİLECİK'TE ORMAN YANGINI

Alevler hızla Büyükyenice köyüne doğru ilerlerken, yangına 2 helikopter, 5 iş makinesi, 2 su tankeri, çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri ile Osman İşlet Müdürlüğüne bağlı 100 personel müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 3 saatin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MÜDAHALELER SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından güvenlik açısından kapatılan Vezirhan-Gölpazarı karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır