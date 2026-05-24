Ortak özellikleri: Özgür Özel! Kılıçdaroğlu'ndan kurultay şartı iddiası

CHP'yi karıştıran mutlak butlan kararının ardından iddiaya çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu iddiaya göre Özgür Özel'den "kurultayın yapılabilmesi" için dört ismin ihracını istedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP için verilen mutlak butlan kararı CHP'deki tansiyonu had safhaya çıkardı. Yeniden genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun destekçilerini karşı karşıya getirdi. Gözler kurultay kararının netleşip netleşmeyeceğine çevrilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun talep ettiği öne sürülen ihraç listesi gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 4 KİŞİNİN İHRACINI İSTEDİĞİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu, Nefes'ten Mahir'in Bağış'ın haberinde yer alan iddiaya göre Özgür Özel'in yakınındaki 4 milletvekilinin ya partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa etmesini istedi.

İŞTE O İSİMLER

Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği isimlerin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olduğu öne sürülüyor.

- Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba

ÖZEL'DEN NET YANIT

Özel, Kılıçdaroğlu’nun bu talebine ise “Hayır” yanıtını verdi.

"KURULTAY İÇİN"

Kılıçdaroğlu cephesinden aktarılan bilgilere göre, CHP’nin erken bir tarihte kurultay yapabilmesinin öncelikle şartlarından biri bu milletvekillerinin partiden uzaklaştırılması şartı oldu.

- CHP'nin mutlak butlan kararı verilen 38. Olağan Kurultayı

"BİR AN ÖNCE DİSİPLİNE SEVK EDİLSİNLER"

Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri, “Özgür Bey grup başkanı oldu ve böyle bir yetkisi bulunuyor. Bu isimleri bir an önce ihraç edilmeleri için disiplin kuruluna sevk etmeli” yorumunu yaptı.

