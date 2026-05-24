CHP Genel Merkezinde 'tahliye' arbedesi!

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun talepte bulunduğu iddiasının ardından bina önünde tansiyon yükseldi. CHP’li milletvekilleri gece boyunca genel merkez binası önünde nöbet tutarken, içeri giriş çıkışlar kapatıldı. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği düşünülen bir grup kapıların açılması için parti binası önüne yürürken, bekleyenler ile arbede yaşandı. Henüz beklenen tahliye tebligatı yapılmazken, genel merkez binası önünde hareketli dakikalar devam ediyor. Parti binası çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, çok sayıda polis aracı bölgeye sevk edildi.

"ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI"

CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve yurttaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.

POLİS SAYISI ARTTI

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.

SABAH SAATLERİNDE DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Partililer, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da sabah itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Genel Merkez'in önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen partilileri genel merkezden uzaklaştırdı.

CHP'Lİ VEKİLLER ARAYA GİRDİ

Yükselen tansiyon sonrası Suat Özçağdaş, Seyit Torun, Aylin Nazlıaka gibi isimler araya girerek gerginliği dağıtmaya çalıştı. Partililerin içeri girmesi çağrısı yapıldı.

MAHMUT TANAL'DAN 'MAFYA BOZUNTULARI' AÇIKLAMASI

Genel Merkez önünden video paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor" dedi.

Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor. Kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışıyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Genel merkeze gönderdiğiniz mafya bozuntularınızı geri çekiniz."