HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP Genel Merkezinde 'tahliye' arbedesi!

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

Sabahın erken saatleriyle beraber CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İşte yaşananlar...

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun talepte bulunduğu iddiasının ardından bina önünde tansiyon yükseldi. CHP’li milletvekilleri gece boyunca genel merkez binası önünde nöbet tutarken, içeri giriş çıkışlar kapatıldı. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği düşünülen bir grup kapıların açılması için parti binası önüne yürürken, bekleyenler ile arbede yaşandı. Henüz beklenen tahliye tebligatı yapılmazken, genel merkez binası önünde hareketli dakikalar devam ediyor. Parti binası çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, çok sayıda polis aracı bölgeye sevk edildi.

CHP Genel Merkezinde tahliye arbedesi! 1

"ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI"

CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve yurttaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.

CHP Genel Merkezinde tahliye arbedesi! 2

POLİS SAYISI ARTTI

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.

CHP Genel Merkezinde tahliye arbedesi! 3

SABAH SAATLERİNDE DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Partililer, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da sabah itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor.

CHP Genel Merkezinde tahliye arbedesi! 4

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Genel Merkez'in önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen partilileri genel merkezden uzaklaştırdı.

CHP Genel Merkezinde tahliye arbedesi! 5

CHP'Lİ VEKİLLER ARAYA GİRDİ

Yükselen tansiyon sonrası Suat Özçağdaş, Seyit Torun, Aylin Nazlıaka gibi isimler araya girerek gerginliği dağıtmaya çalıştı. Partililerin içeri girmesi çağrısı yapıldı.

MAHMUT TANAL'DAN 'MAFYA BOZUNTULARI' AÇIKLAMASI

Genel Merkez önünden video paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor" dedi.

Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne mafya bozuntuları saldırıda bulunuyor. Kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışıyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Genel merkeze gönderdiğiniz mafya bozuntularınızı geri çekiniz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! FBI alarma geçtiBeyaz Saray yakınlarında silah sesleri! FBI alarma geçti
Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Anahtar Kelimeler:
Ankara CHP tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.