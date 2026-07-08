Miçotakis'ten 'Sahte Kabadayı' yürüyüşü!

Dünyanın gözü bugün Ankara'da. Çok sayıda lider NATO toplantısı için Beştepe'ye geldi. Liderlerin görüntüleri ise hem basın mensupları hem sosyal medya tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün ortaya çıkan bir görüntü ise diğerlerinden bir adım öne çıktı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in toplantı için Beştepe'ye geldiği andaki yürüyüşü dikkatleri üzerine çekti.

Bir omuzu düşük ve adımları ayrık bir şekilde yürüyen Miçotakis'in o anları Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki yürüyüşüne de benzetildi.

MEHTER MARŞI'YLA GELMİŞTİ

Miçotakis dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından diğer liderler gibi resmi törenle karşılanmıştı. Miçotakis'in resmi yemek öncesinde mehter takımı tarafından çalınan 'Ceddin Deden' marşıyla karşılanması da dikkat çeken bir başka an olarak öne çıkmıştı.