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Miçotakis'ten 'Sahte Kabadayı' yürüyüşü!

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Ufuk Dağ

NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in bugün toplantı öncesindeki yürüyüşü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dünyanın gözü bugün Ankara'da. Çok sayıda lider NATO toplantısı için Beştepe'ye geldi. Liderlerin görüntüleri ise hem basın mensupları hem sosyal medya tarafından yakından takip ediliyor.

Miçotakis ten Sahte Kabadayı yürüyüşü! 1

Bugün ortaya çıkan bir görüntü ise diğerlerinden bir adım öne çıktı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in toplantı için Beştepe'ye geldiği andaki yürüyüşü dikkatleri üzerine çekti.

Miçotakis ten Sahte Kabadayı yürüyüşü! 2

Bir omuzu düşük ve adımları ayrık bir şekilde yürüyen Miçotakis'in o anları Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki yürüyüşüne de benzetildi.

Miçotakis ten Sahte Kabadayı yürüyüşü! 3

MEHTER MARŞI'YLA GELMİŞTİ

Miçotakis dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından diğer liderler gibi resmi törenle karşılanmıştı. Miçotakis'in resmi yemek öncesinde mehter takımı tarafından çalınan 'Ceddin Deden' marşıyla karşılanması da dikkat çeken bir başka an olarak öne çıkmıştı.

Miçotakis ten Sahte Kabadayı yürüyüşü! 4

Miçotakis ten Sahte Kabadayı yürüyüşü! 5

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Anahtar Kelimeler:
Kiryakos Miçotakis Sahte Kabadayı filmi
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