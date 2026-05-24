Özgür Özel'den "silahlı ve bıçaklılar" iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimat geldi

Bugün CHP Genel Merkezi'nde yüksek tansiyon yaşanıyor. Görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği değerlendirilen bir grup ile genel merkezdeki Özgür Özel'in çalışma ekibi arasında gerginlik çıktı. Özgür Özel, bugünkü gerilim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklarken Kılıçdaroğlu cephesi ise Genel Merkez için yeni bir adım attı.

ÖZEL: KEMAL BEY DÜN AKŞAM ARADI

Özgür Özel, dün Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlatırken "Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık" deyip bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerini belirtti. Özel, "Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkez'imizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı" deyip yaşananları anlattı. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel şunları kaydetti:

"KEMAL BEY İLE İKİŞER İSİM KARARLAŞTIRDIK"

"Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine "Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı. Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı.

'SİLAHLI VE BIÇAKLI' İNSANLAR İDDİASI

Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkez'imizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN GENEL MERKEZ HAMLESİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak, "Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi. Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisinin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti:

"Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

KILIÇDAROĞLU'NDAN TALİMAT

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun talimatını şu ifadelerle paylaştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.

Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim.

Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."