CHP Genel Merkezi'nden duyurdu: "İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık"

Son dakika haberi: CHP Genel Merkezi'ndeki gerginlik saatlerdir devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları binaya girmek isterken Özgür Özel'in çalışma ekibi Genel Merkezde bekliyor.

"PARTİMİZE SALDIRIYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir süreçle ve atacakları adımlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Partimizin kurumsal kimliğine saldırılıyor. Bu saldırı haksız, hukuksuzdur ve kabul etmeyeceğiz.

"TEK ÇIKIŞ YOLU ACİL KURULTAY"

Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir, sandığın kaçırılmasıdır. Buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır. Madem ki bizim yaptığımız kurultayı saymayıp lekelemeye kalkıyorsunuz. O halde getirin sandığı, hangi delegeyi isterseniz onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz buyken mafyavari tiplerle kapımıza dayandılar.

"BAKANDAN RANDEVU ALDIK"