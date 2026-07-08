İmamoğlu'nun sözleri sonrası harekete geçildi! Soruşturma başlatıldı
Ekrem İmamoğlu bugünkü duruşma sırasında mahkeme başkanı ile tartışmış ve "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım" şeklinde ifadeler kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu ifadeleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
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