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Tünel çıkışında kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Gümüşhane'de tünel çıkışında kamyona arkadan çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tünel çıkışında kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolu Köprübaşı Tüneli çıkışı Trabzon istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Ş. idaresindeki 47 ADK 061 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ertuğrul A. yönetimindeki 29 AAR 848 plakalı kamyona arkadan çarptı.

TÜNEL ÇIKIŞI KAZA: 1 YARALI

Kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazada otomobil sürücüsü Cemal Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Tünel çıkışında kamyona çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı 1

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane kaza tünel
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